НБУ «закручивает гайки» банкам

Данная норма содержится в постановлении НБУ №303.

Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Так, в постановлении Нацбанка указывается, что если банк больше 10 раз (включая выходные и праздничные дни) не соблюдает определенного Нацбанком ежедневного на начало операционного дня объема средств в течение трех отчетных периодов резервирования подряд, независимо от соблюдения им требований обязательного резервирование за эти отчетные периоды резервирования в целом, то территориальное управление НБУ в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода предоставляет предложения подразделению Нацбанка, осуществляющему контроль за деятельностью банков, для принятия соответствующих решений.