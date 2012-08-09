Уволен главный архитектор Львова
11:10, 09 августа 2012Общество
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Уволили в порядке перевода.
Юрий Криворучко переведен
Начальник управления архитектуры Львовского городского совета Юрий Криворучко с 6 августа освобожден от должности в порядке перевода.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
В отделе кадров Львовского городского совета сказали, что Ю.Криворучко освобожден в порядке перевода на работу в Национальный университет «Львовская политехника».
Следовательно, как отметили в мэрии, сейчас обязанности начальника управления архитектуры исполняет заместитель Олесь Лужецкий.
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