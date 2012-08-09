Попов обещает сохранить облик и назначение Гостиного двора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов журналистам в ходе награждения работников Юго-Западной железной дороги за подготовку и проведение Евро-2012.

«Та реконструкция или ремонт, который там происходит, ведется под контролем наших городских служб. И мы гарантируем, что тот облик, который есть, будет сохранен. Целевое назначение этого объекта будет сохранено», - заявил он.

А.Попов отметил, что после реконструкции в Гостином дворе планируется устраивать постоянно действующие художественные выставки и выступления творческих коллективов.

«Там будут реализованы проекты, которых до этого времени не было. Например, это постоянное присутствие наших мастеров, художников, музыкантов, известных коллективов, которые будут проводить там свои мероприятия. Причем, ежедневно будут постоянно действующие выставки. Для нас эта тема очень интересна, потому что мы на этом хотим делать акцент в части развития туризма и сохранения нашего культурного наследия. Поэтому сотрудничество с Гостиным двором у города будет очень активное, и мы обеспечим его реконструкцию в интересах территориальной общины Киева», - добавил председатель КГГА.

При этом А.Попов отметил, что ничего не может сказать о дальнейшей судьбе здания в связи с разрешением на его приватизацию, поскольку Гостиный двор не находится в оперативном управлении города.

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Как сообщал УНИАН, 3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию», которым одобрил разрешение на приватизацию Гостиного двора в Киеве. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 5 июля.

Переходными положениями закона предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор в Киеве (Контрактовая площадь, 4, охранный номер 872).

Окружной административный суд Киева отказался обеспечить приостановку постановления Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика Гостиный двор находится под постоянным присмотром активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.