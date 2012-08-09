Вагоны с углем отцепились и ударили пассажирский поезд
02:16, 09 августа 2012Общество
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В 21.10 8 августа Луганщине произошло столкновение дизель-поезда сообщением Дебальцево - Довжанский с четырьмя вагонами с углем, которые отцепились от грузового состава.
Об этом сообщает сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.
Жертв нет. В результате происшествия пострадали семь человек (пассажиры и проводник дизель-поезда), из которых трое (один в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней степени тяжести) госпитализированы в Перевальскую центральную райбольницу.
С рельс сошли три грузовых вагона, повреждены локомотив и вагон дизель-поезда. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
Проводятся работы по отгрузке угля и постановке вагонов на рельсы, сообщает МЧС. К работам привлечен восстановительный поезд Донецкой железной дороги.
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