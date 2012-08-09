Вагоны с углем отцепились и ударили пассажирский поезд

Об этом сообщает сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Жертв нет. В результате происшествия пострадали семь человек (пассажиры и проводник дизель-поезда), из которых трое (один в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней степени тяжести) госпитализированы в Перевальскую центральную райбольницу.

С рельс сошли три грузовых вагона, повреждены локомотив и вагон дизель-поезда. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Проводятся работы по отгрузке угля и постановке вагонов на рельсы, сообщает МЧС. К работам привлечен восстановительный поезд Донецкой железной дороги.