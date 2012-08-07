Железнодорожники обещают ускорить поезда Hyundai

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник, 7 августа, сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«К сожалению, на сегодняшний момент то, что было вложено в инфраструктуру, дало возможность повысить скорость не на всех участках. Одновременно нельзя выполнить такой колоссальный объем работ по направлению 700-800 км, чтобы поднять разово скорость до 160 км/ч... Программа эта (по повышению скорости поездов - УНИАН) не завершена, она (скорость - УНИАН) будет подниматься», - подчеркнул И.Бреус.

Как сообщал УНИАН, согласно экспериментальному графику, разработанному Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), который будет действовать с 27 мая до 1 сентября 2012 года, в частности, Hyundai будет преодолевать расстояние между Харьковом и Киевом (488 км) за 4 часа 25 минут с маршрутной скоростью более 106 км в час, между Львовом и Киевом (572 км) - за 4 часа 55 мин. со скоростью свыше 116 км в час, между Донецком и Киевом (747 км) за 6 часов 30 мин со скоростью более 112 км/ч.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem. Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.