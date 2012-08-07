Криминальный авторитет устроил стрельбу в ресторане

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Евгений Проценко, сообщение о происшествии поступило в прокуратуру накануне.

«Поступило сообщение о том, что неизвестный из хулиганских побуждений открыл стрельбу из автоматического оружия на территории развлекательного комплекса «Порто Рива», расположенного в Коммунарском районе Запорожья в зоне отдыха «Волна» на берегу Днепра».

По словам Е.Проценко, в результате происшествия никто не пострадал, так как выстрелы производились в воздух.

«На данный момент в связи с происшествием Коммунарским райотделом милиции Запорожья возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Ведется следствие», - сообщил зампрокурора.

По информации руководства ГУ МВД Украины в Запорожской области, стрельбу, предположительно из автомата «Вулкан» перед «Порто Рива» открыл недавно освобожденный из-под стражи Юрий Григоренко, более известный в криминальных кругах как «Григора», который ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений и преступлений с применением огнестрельного и холодного оружия.