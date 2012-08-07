Севастополь получит от Москвы пять пожарных машин
Севастополь получит от правительства Москвы в подарок пять пожарных машин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании сообщил председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба.
«Мы договорились с руководством Москвы (во время празднования 29 июля в Севастополе Дня флота Украины и Дня ВМФ, что правительство (российской) столицы подарит Севастополю пять новых пожарных машин», - сказал В.Яцуба.
По его словам, это очень ценный подарок, потому что пожарная техника Севастополя нуждается в пополнении и обновлении. «Пожарные возможности города мизерные. Если бы не силы Черноморского флота, Внутренних войск и пограничников, руководство районов, МЧС, мы бы так быстро не справились с последним масштабным пожаром», - отметил В.Яцуба.
Как сообщалось, ранее была подписана программа сотрудничества между Севастопольской горгосадминистрацией и правительством Москвы на 2011-2013 гг.