СЭС: Вода возле Одессы соответствует нормам

Состоянием на 6 августа качество морской воды у пляжей Одессы по санитарно-микробиологическим показателям отвечает требованиям Государственных санитарных норм и правил охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

Об этом сообщает Управление информации Одесского горсовета со ссылкой на ГорСЭС.

В муниципальном управлении напомнили, что 1 августа главный санитарный врач Приморского района Одессы издал постановление о временном запрещении морского водопользования на некоторых пляжах, в частности, на пляжах «Отрада», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» в связи «с ухудшением качества морской воды».

По мнению специалистов-экологов, купальщикам не следует опасаться водорослей в теплой морской воде у самой кромки пляжей. В частности, глава Общественного совета при Государственном управлении охраны окружающей природной среды Одесской области Юрий Геращенко считает, что «пятна с водорослями, появившиеся несколько дней назад, не представляют опасности для людей, но и купаться в их гуще, в 3-5-метровой полосе у пляжей не следует».

«Цветение моря» у береговой кромки, по его мнению, связано с поступлением в морскую воду стоков пресной воды: 35-38-градусная жара и не всегда очищенные стоки спровоцировали обильное развитие водорослей.