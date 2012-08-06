В Шостке горела новая церковь
23:26, 06 августа 2012Общество
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6 августа, около четырех часов утра в г. Шостка Сумской области на ул. Островского возник пожар в здании церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 2009 году.
Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание обнаружила случайная прохожая.
По вызову на место пожара выехал дежурный караул 6-й самостоятельной государственной пожарной части в составе двух отделений. Было установлено, что горит перекрытие церкви. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Потратив почти 8 тонн воды, они локализовали возгорание, а через некоторое время полностью ликвидировали.
Огнем уничтожено перекрытие и кровля здания на площади 30 кв. м, повреждены церковная утварь.
Причина возгорания выясняется.
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