В Шостке горела новая церковь

Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание обнаружила случайная прохожая.

По вызову на место пожара выехал дежурный караул 6-й самостоятельной государственной пожарной части в составе двух отделений. Было установлено, что горит перекрытие церкви. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Потратив почти 8 тонн воды, они локализовали возгорание, а через некоторое время полностью ликвидировали.

Огнем уничтожено перекрытие и кровля здания на площади 30 кв. м, повреждены церковная утварь.

Причина возгорания выясняется.