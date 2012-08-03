Видеокамеры для выборов приготовит избранник Кабмина
Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявляет, что выбор компании, которая будет устанавливать камеры видеонаблюдения на избирательных участках, будет зависеть от решения Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сообщил журналистам на брифинге после завершения сегодняшнего заседания ЦИК.
«Это будет зависеть от самого Кабинета министров», - сказал А.Магера.
Он отметил, что от ЦИК требуется утверждение технического задания и «это задание, я надеюсь, будет в понедельник, очевидно, рассматриваться на заседании ЦИК».
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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5175-VI «Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года».
В законе предусмотрено, что система видеонаблюдения состоит из не менее чем двух веб-камер, которые устанавливаются в помещении для голосования участковой избирательной комиссии, а также средств записи и сохранения информации, обработки данных для передачи изображения, передачи информации на соответствующий веб-сайт в сети интернет. Веб-камеры должны располагаться таким образом, чтобы не нарушать тайну волеизъявления избирателей и обеспечить условия для свободного формирования избирателем своей воли и ее свободного проявления, одновременно обеспечивая контроль общественности за соблюдением процедуры голосования и подсчета избирательных бюллетеней.
Законом также предусматривается, что участковая избирательная комиссия обеспечивает начало непрерывного функционирования системы видеонаблюдения в день голосования для возможности передачи видеоизображения с участка и его просмотра в режиме реального времени на соответствующем веб-сайте в сети интернет не позже начала подготовительного заседания соответствующей участковой избирательной комиссии и прекращает функционирование в таком режиме после окончания голосования
После окончания голосования на избирательном участке и до подписания протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, в том числе с пометкой "уточненный" и о повторном подсчете голосов, участковая избирательная комиссия обеспечивает функционирование системы видеонаблюдения в режиме видеозаписи и сохранения видеоизображения. Материалы видеонаблюдения в данном случае могут предоставляться по запросу в порядке, установленном ЦИК.
Законом предусмотрено, что трансляция видеоизображения, полученного при помощи системы видеонаблюдения из помещения для голосования участковой избирательной комиссии во время голосования, осуществляется на соответствующем веб-сайте в сети интернет. В соответствии с законопроектом, материалы видеонаблюдения хранятся в течение одного года со дня официального обнародования результатов выборов депутатов, после чего уничтожаются в установленном ЦИК порядке.
Финансирование всех этих мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для создания и внедрения системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году необходимы средства в сумме 993,6 млн грн. Выделение дополнительного ресурса Центральной избирательной комиссии в сумме 993,6 млн грн. предусматривается осуществить за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – 350 млн. грн и ввозной пошлины – 643,6 млн грн.