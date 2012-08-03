За украинцами, пострадавшими в ДТП под Псковом, МЧС отправит самолет

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Сегодня из Украины вылетает самолет МЧС Ан-26, который заберет семь граждан Украины из больницы в Пскове», - сказал он.

По словам руководителя пресс-службы МИД, эти пострадавшие находятся в стабильном состоянии, и их можно перевозить в Украину.

Сегодня же самолет должен вернуться в Украину.

В то же время, по словам А.Дикусарова, еще один гражданин Украины находится в тяжелом состоянии и останется лечиться в России. Украинские дипломаты будут отслеживать процесс его лечения и оказывать необходимое содействие, сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 августа приблизительно в 20 часов в Опочецком районе Псковской области микроавтобус «Мерседес Спринтер» столкнулся с автомобилем «Мицубиси». В микроавтобусе ехали 9 человек.

В результате ДПТ водитель микроавтобуса – гражданин России - погиб. 8 украинцев пострадали и были госпитализированы в больницу. Автобус с пассажирами следовал в г. Санкт-Петербург.