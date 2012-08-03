На выходных можно смело ехать на природу – в Украине будет до +36°С и сухо

4 августа погоду в Украине обусловит область повышенного давления. Отдельные кратковременные дожди ожидаются преимущественно в западных, северных, центральных областях и в Крыму.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, на остальной территории страны без осадков.

В северных областях ночью без осадков, днем возможны отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем в Крыму отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 18-24 градуса, днем жара 30-36. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 18-20, днем жара 30-34 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 14-17 градусов, днем 25-30, в Карпатах 22-24 градуса. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях отдельные кратковременные дожди возможны в Винницкой и Черкасской областях. Температура ночью 18-19 градусов, днем жара 30-35. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 4 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии отдельные кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21-22 градуса, днем жара 33-35.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии, Севастополя и Одессы 26 градусов, в районе Евпатории и Ялты 25 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 4 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем 26-28. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.