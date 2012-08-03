Крым утратил связь с Украиной из-за конфликта операторов

В "Крымтеле" заявляют, что отключение было незаконным и последовало после того, как оператор отказался продать "Укртелекому" свою сеть, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Два дня около 20 тыс. абонентов оператора цифровой связи "Крымтел" не могли принимать звонки от абонентов "Укртелекома" и звонить на номера национального оператора. С 1 августа "Укртелеком" не предоставляет "Крымтелу" услуги взаимосоединения сетей.

Без связи остались 16,2 тыс. физических лиц, 3,4 тыс. юридических лиц и 9 ведомственных телефонных станций. От телекоммуникационных услуг в том числе были отключены "Черноморнефтегаз", ПриватБанк, Укрсоцбанк и крымское отделение НБУ.

Некоторые абоненты "Крымтела" смогли избежать отключения, присоединившись к сети общего пользования через точки более мелких операторов.

Только 2 августа "Укртелеком" сообщил на своем сайте об отключении "Крымтела". В сообщении оператора говорится, что договор был расторгнут 1 августа в одностороннем порядке из-за задолженности "Крымтела" в размере около 10 млн грн (по состоянию на 1 июля).

"Укртелеком" предлагал руководству "Крымтела" выкупить его сеть, но получив такое предложение, руководство "Крымтела" обратилось в суд, чтобы объявить компанию банкротом",— говорится в сообщении "Укртелекома". 14 июня Хозсуд АР Крым признал ООО "Крымтел" банкротом и постановил прекратить предпринимательскую деятельность компании в течение года. В "Укртелекоме" решили, что могут отключить абонентов сразу, чтобы "избежать роста задолженности компании".

В "Крымтеле" считают, что "Укртелеком" действовал незаконно. "Разрыв взаимосоединения в одностороннем порядке является допустимым только после рассмотрения спора НКРСИ, однако "Укртелеком" не обращался к регулятору и уклоняется от проведения переговоров с компанией",— говорится в сообщении "Крымтела".

Основательница и гендиректор "Крымтела" Марина Поваляева заявила вчера профильному изданию proIT, что "Укртелеком" пытается отобрать у компании бизнес в Крыму. В прошлом году, по ее словам, была аналогичная ситуация, но тогда в конфликт вмешалась НКРСИ. "Укртелеком" нарушил все процедуры. Он нас предупредил буквально за 10 дней до отключения, а мы по закону должны предупредить абонентов за три месяца",— сообщила госпожа Поваляева. Она сказала, что до момента ликвидации компании "Крымтел" мог бы найти средства, чтобы расплатиться с "Укртелекомом".