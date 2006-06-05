Возле Феодосии будет создан спеццентр подготовки морской пехоты

В Крыму, возле Феодосии, будет создан специализированный миротворческий центр для подготовки морской пехоты. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КНЯЗЬ в интервью газете “Народна армія”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, И.КНЯЗЬ, в частности, сообщил: “Мы решили создать возле Феодосии специализированный миротворческий центр для подготовки морской пехоты. Все основания для этого есть. Ведь рядом - десантный полигон “Опук”, аэродром “Кировское”.

Он также сообщил, что вооруженные силы США готовы помочь в его обустройстве – их вклад в инфраструктуру составляет, приблизительно, 350 тыс. долларов. Вице-адмирал при этом напомнил, что американские военные в свое время помогли Вооруженным Силам Украины в обустройстве Яворивского общевойскового полигона. “В настоящее время - это лучший учебный центр в Вооруженных Силах Украины, где есть все необходимое для проведения учений. Вряд ли без Яворива мы подготовили бригаду в Ирак. Так же и с Широколанивским полигоном, где также состоялось немало учений. То есть создание Старокрымского миротворческого центра - это очередной шаг в повышении боеготовности наших Вооруженных Сил”, - сказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Как отметил И.КНЯЗЬ, в прошлом году на Старокрымском полигоне уже проходили учения серии “Щит мира”, в которых принимали участие военные США со своим штатным оружием. Тогда обустраивался лагерь, однако, это стоит дорого. По словам вице-адмирала, “всем известно, что морской пехотинец – “житель шатров”, но бытовые помещения, такие как прачечная, гальюн, обычно размещают в специально оборудованных контейнерах. Мы их арендовали у одесской фирмы, и ежегодная аренда стоила нам около 200 тыс. гривен. С окончанием учений все это сворачивалось и вывозилось. Новые учения - новые условия аренды”. Чтобы ежегодно не тратить средства на бытовое обустройство участников учений, американцы вышли с предложением сделать базу стационарной.

По словам вице-адмирала, у американцев есть подразделение, которое призывает резервистов для выполнения строительных работ. Таким образом, появился подрядчик. “После проведения соответствующей документарной работы, был определен и заказчик. Кроме этого, в соглашении черным по белому написано, что с принятием объектов все они передаются на учет Вооруженных Сил Украины”, - сообщил И.КНЯЗЬ.

Он также сообщил, что работа по этому вопросу велась в течение года. Были заказаны самолеты, морские суда. Инженерное подразделение Вооруженных сил США прибыло в Украину, напомнил И.КНЯЗЬ. “Подчеркиваю, это - не начало учений “Си Бриз”. Согласно плану, его начало запланировано на 17 июля. Эти два месяца нам нужны, чтобы построить бытовые помещения”, - сказал вице-адмирал.

Как сообщал УНИАН, в Крыму местные жители и активисты ряда партий блокируют порт в Феодосии, протестуя против проведения запланированных международных учений «Си Бриз-2006».