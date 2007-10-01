Погода в первые дни октября

В первый день октября в Украине ожидается теплая погода – 18-23° тепла, без осадков.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре.

2-3 октября осадков также не ожидается. Температура ночью 8-13°, на юге Крыма до 16°, в западных, восточных областях и на севере Левобережья 5-11° тепла; днем 17-23°.

В Киеве и области 1 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.