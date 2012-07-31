Умерла поэтесса-диссидентка Ирина Калинец

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Львовского национального университета имени Ивана Франка.

***И.Калинец родилась в семье верных Украинской греко-католической церкви. С детства пылко мечтала о независимости Украины.

Закончив славянский отдел филологического факультета Львовского университета, И.Калинец работала методистом областного Дома народного творчества, учителем, библиотекарем, преподавателем украинского языка и литературы во Львовском политехническом институте. Публиковала стихотворения для детей.

Дружила с диссидентами Валентином Морозом и Вячеславом Чорновилом. В июле 1970 г. подписала протест 9 граждан Львова против ареста В.Мороза. Осенью того же года вместе с мужем, Игорем Калинцом, направила петицию в прокуратуру УССР с просьбой разрешить присутствовать на судебном рассмотрении дела В.Мороза. Написала письма председателю Совета министров СССР А.Косыгину от имени родственников и друзей В. Мороза и письма в Верховную Раду УССР с протестом против нарушений в ходе судебного рассмотрения. В декабре 1971 г. поставила подпись под декларацией о создании Общественного комитета защиты Нины Строкатой, в который вошли Вячеслав Чорновил и Василий Стус.

12 января в 1972 г. была арестована во Львове. В июле Львовский областной суд осудил Ирину Стасив-Калинец к 6 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Через полгода такой же приговор получил ее муж.

Ссылку отбывала вместе с мужем в Читинской области.

Начиная с 1987 года, И.Стасив-Калинец принимает активнейшее участие в пробуждении украинской культурной и общественной жизни Львова, в движении за возрождение УГКЦ, в создании Общества украинского языка, “Мемориала”, Народного руха Украины.

В 1990 – 1992 гг. в должности начальника управления образования исполкома Львовского облсовета она внедряла украинизацию школьной системы, в частности, способствовала исключению русского языка как предмета в начальной школе и решительному сокращению количества русских школ и классов. В марте 1990 г. Ирина Стасив-Калинец избрана депутатом Верховной Рады Украины.

В 1998 году ей присвоен титул “Героиня Мира”, а в 2000 году награждена орденом Княгини Ольги ІІІ ст. и в 2005 году – ІІ степени.

И.Стасив-Калинец – автор сборников “Поэзии”, “Брак с полынью”, книг для детей “Аист и Черная Туча”, “Сказки игрушечного телефона”, исторического детектива “Убийство тысячелетней давности”; монографии “Студии над “Словом о полку Игореве”, “Загадки крещения Украины-Руси”, научной работы “Тарас Шевченко и св. Августин”, многочисленных публицистических статей, эссе и т.д.