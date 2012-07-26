Два офицера милиции совершили убийство, чтобы завладеть жильем

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается, что "следствием установлено, что преступление (пп.6, 12 ст. 115 УК - Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) совершено группой лиц в составе следователя одного из райотделов столичной милиции, бывшего следователя милиции и лица, ранее судимого за мошенничество". Также сообщается, что один из подозреваемых арестован, а в отношении других решается вопрос об избрании меры пресечения.

В сообщении сказано, что "преступление было раскрыто благодаря слаженным действиям оперативных работников Шевченковского РУГУ МВД Украины в г. Киеве, которые проявили принципиальность разоблачить «оборотня» в своих рядах".