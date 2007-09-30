Неизвестные на джипе вывезли ”на разговор” члена избиркома и наблюдателя

В птг Раздольное (Крым) члена участковой избирательной комиссии (от Компартии Украины) и наблюдателя от Партии регионов неизвестные лица вывезли на джипе «на разговор».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«К избирательному участку подъехал черный Мерседес (джип). Из машины вышли два крепких молодых человека, с рациями в ушах», - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ. По его словам, парни вывели с участка члена избирательной комиссии (представителя КПУ) и одного наблюдателя от Партии регионов и увезли их.

Номер автомобиля удалось зафиксировать. По словам начальника ЦОС, был введен план «перехват» для поиска пропавших людей.

Пока милиция и прокуратура искали их, коммунист и «регионал» вернулись на участок. Они рассказали, что на джипе их вывезли и провели с ними беседу насчет того, как надо себя вести. «Им сказали, чтобы вели себя правильно», - отметил А.ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, предприняты меры для задержания джипа. Машина, по данным милиции, принадлежит одному из коммерческих банков Киева.

По словам А.ДОМБРОВСКОГО, незадолго до этого происшествия на участок зашли люди – якобы представители газеты «Свобода», и стали выяснять отношения с членами комиссии. «Они начали «строить» членов комиссии», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ. На что члены комиссии посоветовали им «не качать права». А.ДОМБРОВСКИЙ не исключил, что это происшествие связано с последовавшим за ним появлением джипа.

В целом, отметил начальник ЦОС, милицией зафиксированы 4 нарушения в ходе проведения выборов в Крыму.