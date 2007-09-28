Фильм о тяжелой судьбе украинки в Италии выдвинут на „Оскар”
Юбилейная церемония состоится 24 февраля
Фильм «Неизвестная» (La Sconosciuta (The Unknown)) об украинке, которая становится жертвой торговцев людьми, известного сицилийского режиссера Джузеппе Торнаторе выдвинут от Италии на получение премии «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм».
По результатам голосования комиссии лента «Неизвестная» обошла всего на один голос другого фаворита – фильм «Мой брат – единственный сын» Даниеле Лукетти, передает "Немецкая волна". Картина Торнаторе рассказывает об украинке Ирене, которая приезжает в Италию в поисках лучшей доли, но попадает в руки торговцев людьми, которые вынуждают ее стать суррогатной матерью. Главную героиню играет молодая актриса из Петербурга Ксения Раппапорт, преступника - знаменитый Микеле Плачидо. Ленту презентовали в прошлом году на римском кинофестивале и она уже получила несколько наград. Глава выборочной комиссии Гаетано Бландини сообщил, что министерство культурного наследия Италии выделит 150 тысяч евро на продвижение и рекламу ленты-кандидата. Торнаторе в прошлом уже два раза попадал в финал «Оскара» - с фильмами «Новый кинотеатр Парадизо» тот «Человек со звезд». Юбилейная 80-я церемония вручения премии состоится 24 февраля следующего года в Лос-Анджелесе.