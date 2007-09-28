Фильм о тяжелой судьбе украинки в Италии выдвинут на „Оскар”

Фильм «Неизвестная» (La Sconosciuta (The Unknown)) об украинке, которая становится жертвой торговцев людьми, известного сицилийского режиссера Джузеппе Торнаторе выдвинут от Италии на получение премии «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм».

По результатам голосования комиссии лента «Неизвестная» обошла всего на один голос другого фаворита – фильм «Мой брат – единственный сын» Даниеле Лукетти, передает "Немецкая волна". Картина Торнаторе рассказывает об украинке Ирене, которая приезжает в Италию в поисках лучшей доли, но попадает в руки торговцев людьми, которые вынуждают ее стать суррогатной матерью. Главную героиню играет молодая актриса из Петербурга Ксения Раппапорт, преступника - знаменитый Микеле Плачидо. Ленту презентовали в прошлом году на римском кинофестивале и она уже получила несколько наград. Глава выборочной комиссии Гаетано Бландини сообщил, что министерство культурного наследия Италии выделит 150 тысяч евро на продвижение и рекламу ленты-кандидата. Торнаторе в прошлом уже два раза попадал в финал «Оскара» - с фильмами «Новый кинотеатр Парадизо» тот «Человек со звезд». Юбилейная 80-я церемония вручения премии состоится 24 февраля следующего года в Лос-Анджелесе.