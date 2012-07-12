Киевсовет дал добро на скандальную постройку океанариума в зоопарке

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 79 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты разрешили зоопарку заключить договор о совместной деятельности с ООО «Подих природи» («Дыхание природы») относительно перепрофилирования объекта и его достройки и дальнейшего использования.

Киевсовет также разрешил Главному управлению коммунальной собственности Киева после введения здания океанария в эксплуатацию оформить свидетельство на право совместной частичной собственности территориальной общины столицы и ООО «Подих природи» на указанное здание.

Докладчик по проекту решения, начальник Главного управления коммунальной собственности КГГА Дмитрий Парфененко отметил, что на строительство павильона для обезьян уже израсходовано 60 млн. грн, но с 2008 года средства на его сооружение не выделялись. На сегодняшний день объект находится в неудовлетворительном состоянии, и работы необходимо немедленно продолжить.

КГГА, по его информации, провела переговоры с инвестором – ООО «Подих природи», который готов вложить в завершение строительства объекта при условии его перепрофилирования в океанариум 70 млн грн. Также инвестор выдвинул условие оформить право совместной собственности на здание.

Как сообщал УНИАН, 11 июля глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль заявил, что строительство океанариума на территории Киевского зоопарка может привести к приватизации части зоопарка.

По словам депутата, комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики отклонила проект решения о перепрофилировании недостроенного павильона человекообразных обезьян на территории зоопарка в океанариум.