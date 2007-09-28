Фирташ стал совладельцем ”Паруса” и ”Мандарин Плаза”

Предприниматель Дмитрий Фирташ стал совладельцем одного из крупнейших киевских операторов коммерческой недвижимости ЗАО "Мандарин Плаза", владеющего одноименным торговым центром, а также офисным центром "Парус" в центре столицы. Он получил 55% акций компании. Сумма сделки, по оценкам участников рынка, составила $500-560 млн, что является абсолютным рекордом для рынка коммерческой недвижимости, пишет сегодня " Коммерсантъ-Украина ".

ЗАО "Мандарин Плаза" владеет торговым центром "Мандарин Плаза" общей площадью 21,21 тыс. кв. м, расположенным в Бессарабском квартале в Киеве, офисным комплексом класса А "Бизнес-центр `Парус`" площадью 75 тыс. кв. м (находится на перекрестке улицы Мечникова и бульвара Л. Украинки), а также земельным участком площадью 1 га по улице Грушевского, 30. Собственниками ЗАО являются четыре физлица, имена которых не разглашаются.

Вчера Антимонопольный комитет сообщил о выдаче компании Heritage Properties International AB (Стокгольм, Швеция) разрешения на покупку более 50% акций ЗАО "Мандарин Плаза". Как рассказал изданию член набсовета "Мандарин Плаза" Дмитрий Ароцкер, "в результате сделки у ЗАО появится новый акционер". Раскрыть его имя он отказался, однако отметил, что продано будет около 55% акций компании. "Порядка 25% проданных акций принадлежали главе наблюдательного совета `Мандарин Плаза` Вагифу Алиеву, остальные – другому физическому лицу",– сказал господин Ароцкер. По его словам, после завершения сделки оба предпринимателя выйдут из бизнеса, но господин Алиев при этом сохранит должность в набсовете.

"Приобретенный пакет акций, по уставу ЗАО, является блокирующим, однако он не позволит новым собственникам принимать решения автономно",– отметил господин Ароцкер. Он также рассказал, что собственники решили привлечь стратегического инвестора "так как пришел момент, когда размеры нашего бизнеса переросли наши возможности". "Совместно с новым акционером мы планируем развивать проекты коммерческой и гостиничной недвижимости, в частности построить пятизвездную гостиницу на 300 номеров на Грушевского",– говорит Дмитрий Ароцкер. Глава набсовета "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев вчера информацию о своем выходе из ЗАО комментировать отказался, но пообещал раскрыть детали сделки через месяц после ее завершения. Имя нового акционера господин Алиев не назвал.

Источник из близкого окружения Дмитрия Фирташа рассказал, что пакет акций "Мандарин Плаза" приобрел господин Фирташ. В пресс-службе предпринимателя от официальных комментариев отказались. Ранее исполнительный директор Group DF (холдинг, объединяющий активы господина Фирташа) Роберт Шетлер-Джонс отмечал, что господин Фирташ владеет объектами недвижимости в различных регионах Украины. В частности, участники рынка приписывают предпринимателю приобретение земельного участка на окраине Киева стоимостью порядка $200 млн, купленного компанией "Баски плюс 2004" в марте этого года. Кроме того, во входящей в Group DF компании Emfesz сообщили, что господин Фирташ владеет торговым центром "Арена" в Киеве. По словам Роберта Шетлера-Джонса, "инвестиции господина Фирташа в недвижимость на Украине составляют приблизительно $300 млн".

Заместитель председателя правления компании НЕСТ Сергей Овчинников называет сделку по покупке "Мандарин Плаза" крупнейшей на рынке коммерческой недвижимости. Он оценивает 55% "Мандарин Плаза" в $250-500 млн. "Стоимость 100% только `Паруса` составляет не менее $300 млн",– отмечает господин Овчинников. По оценке гендиректора компании Т.М.М. Николая Толмачева, стоимость 100% акций ЗАО "Мандарин Плаза" составляет порядка $1,02 млрд. "Таким образом, 55% могут стоить не менее $560 млн",– считает он. До этого крупнейшей сделкой считалась покупка британским фондом London & Regional Properties торгового центра "Глобус" за более чем за $200 млн.