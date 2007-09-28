В центре Киева убили совладельца сети VIP-ресторанов

43-летнего бизнесмена киллер застрелил в подъезде дома на Гоголевской, 49.

Убийство произошло вчера около четырех утра. Погибший - Александр Малинский, гражданин США, совладелец VIP-ресторанов «Три кита» на Львовской площади, «Ранчо» на Обуховской трассе и «Купидон» на Оболони.

Бизнесмен в тот день задержался на работе. Такое случалось и раньше - Малинский мог быть на работе сутками, но в этот раз под утро поехал домой на своем черном «Лексусе». Зашел в парадное, поднялся по ступеням к лифту. В этот момент прозвучали два выстрела.

- Стреляли, скорее всего, из обреза, - рассказал очевидец случившегося, сосед Александра, который не пожелал представиться. - Саша умер на месте.

Малинский проживал на Гоголевской, 49 с гражданской женой - 26-летней Мариной Шингаевской. Без отца остались двое маленьких детей - 2-летний Миша и 5-месячная Камилла.

Убийца скрылся с места преступления на автомобиле погибшего. В ЦОС киевской милиции сообщили, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Однако давать комментарии правоохранители пока не готовы.

Комсомольская правда в Украине