Добкин рвётся к государственной тайне

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН обратился к генеральному прокурору Украины, премьер-министру Украины, председателю ЦИК и первому заместителю председателя СБУ «по поводу противоправного вмешательства руководителей Управления СБУ в Харьковской области в деятельность городского совета и его должностных лиц и откровенным выполнением политического заказа во время избирательной кампании».

Как передает корреспондент УНИАН, текст обращения, в котором М.ДОБКИН просит «проверить деятельность и обоснованность требований Управления СБУ в Харьковской области и дать объективную правовую оценку действиям руководства и должностных лиц областного управления службы безопасности», размещен на официальном веб-сайте Харьковского горсовета.

В обращении Харьковского городского председателя в хронологическом порядке изложены события 3-21 сентября 2007 г. и отмечается, что СБУ превышает предоставленные законодательством полномочия и активно вмешивается в процесс избирательной кампании. «Раскрывая свои настоящие намерения выполнить политический заказ и любым способом отстранить от выборных должностей Харьковского городского председателя и секретаря городского совета, начальником УСБУ в Харьковской области А.МУХАТАЕВЫМ в канун дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины была организована проверка, по предвзятым и документально не подтвержденным выводами которой городскому совету, городскому председателю и секретарю городского совета отменены допуски к государственной тайне», - говорится в обращении.

Также в письме сообщается, что начальник областного управления А.МУХАТАЕВ был извещен о том, что 18 сентября в окружной административный суд подан административный иск о признании действий Управления СБУ в Харьковской области противоправными и об отмене Акта проверки от 10 сентября в 2007 г. Несмотря на наличие судебного спора, руководство областного управления службы безопасности распространило через СМИ односторонне подготовленную информацию. Управление СБУ в Харьковской области, в обход украинского законодательства, пыталось получить конфиденциальную информацию о деятельности частных и коммунальных предприятий, депутатов городского совета, должностных и служебных лиц совета и его исполнительных органов.

«Поводом для отмены допуска к государственной тайне городского председателя и секретаря горсовета оказалось якобы несообщение лиц, которые предоставили допуск к гостайне, о выездах за границу. Однако этот вывод СБУ опровергается документами горсовета, которые сотрудники СБУ, проводившие проверку, не приняли во внимание», - сообщил директор Юридического департамента Владимир КОВАЛЕНКО.

В обращении указывается, что 21 сентября в служебный кабинет первого заместителя городского председателя зашли пять сотрудников СБУ в Харьковской области, требуя - без предоставления соответствующих документов - выдать им общие списки избирателей и предоставить доступ к компьютерам и программному обеспечению, которые используются при подготовке списков избирателей.

В письме отмечено, что 18 сентября А.МУХАТАЕВУ была направлена письменная информация о несоответствии выводов комиссии требованиям украинского законодательства. В тот же день горсовет направил в областную прокуратуру заявление о незаконных действиях УСБУ в Харьковской области. 10-21 сентября А.МУХАТАЕВ трижды требовал от городского председателя лишить секретаря городского совета доступа к гостайне, а также требовал его снятия с должности, не учитывая, что секретарь горсовета избирается на должность большинством депутатского корпуса, сообщает веб-сайт Харьковского горсовета.