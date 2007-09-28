В Киеве на Макеевской, 10 треснула высотка

В Киевской городской государственной администрации создана временная городская комиссия по расследованию причин возникновения трещин в жилом доме по адресу: ул. Макеевская, 10, в Оболонском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал 27 сентября Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно принятому решению, в состав комиссии вошли 18 человек из числа руководителей и специалистов профильных служб города. Созданная комиссия должна на протяжении двух недель установить причины возникновения трещины в доме на Макеевской, 10, и предоставить свои предложения относительно дальнейшего использования этого дома.

Ответственным за работу комиссии назначен первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Между тем оперативный дежурный Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА сообщил сегодня УНИАН, что на протяжении последних суток никаких сигналов от жителей этого дома об ухудшении состояния здания не поступало.

В пресс-службе городской госадминистрации также проинформировали, что ситуация находится под контролем начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталия ПШЕНИЧНОГО.

По данным КГГА, первые трещины появились в доме на Макеевской, 10, где-то две недели назад. Этот дом сооружен в 1994 году. Сейчас рядом с ним ведется строительство двух высоток. Работы проводит «Киевгорстрой-1». Однако, как отметили в пресс-службе горгосадминистрации, строительство было приостановлено сразу после того, как стало известно о трещинах.

Со ссылкой на информацию В.ПШЕНИЧНОГО, в пресс-службе сообщили, что сейчас продолжается экспертиза относительно установления причин возникновения трещины в указанном жилом доме. Рассматривается два варианта: первый, что вызвано новыми строительствами рядом, второй – что были сделаны ошибки при строительстве самого дома №10.

Как сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ, опираясь на предыдущие данные Научно-исследовательского института строительных конструкций, по состоянию на 26 сентября проживание в данном жилом доме не представляет опасности для его жителей. «Ведь за сутки раскрытие трещины не превышает 1 мм, что не является критическим», - заметил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Он также проинформировал, что в случае, если причина разрушения дома будет связана с работами с возведением новых домов рядом с Макеевской, 10, то компания «Киевгорстрой-1» готова профинансировать и выполнить ремонт пострадавших квартир.

В КГГА сообщили, что по этому вопросу уже проведено два заседания Комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.