В четверг всю Украину зальют дожди, местами с градом и грозами

12 июля в течение суток в большинстве областей Украины атмосферные фронты обусловят ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура воздуха в большинстве областей нашей страны ночью от 17 до 24 градусов, днем 27-32, на западе температура снизится до 23-28 градусов, в Карпатах до 20-22.

В северных областях ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м /с. Температура ночью 17-20 градусов, днем 27-29. Ветер юго-восточный, северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-24 градуса, днем 28-32. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 20-22, днем 29-32 градуса. Ветер северо-восточный, юго-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-19 градусов, днем температура снизится до 23-28, в Карпатах до 20-22. Ветер северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-21 градус, днем 27-31. Ветер юго-восточный, северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 12 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-20 градусов, днем 29-32 градуса тепла.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Севастополя и Феодосии 24 градуса, в районе Ялты 25, в районе Одессы 27 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 12 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем 24-25. Ветер юго-западный, северо-западный, в Сваляве северо-восточный, 5-10 м/с.