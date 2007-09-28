Украинская академия русистики подарила библиотекам комплекты исторических книг

Украинская академия русистики подарила библиотекам 10 комплектов исторических книг, изданных в рамках проекта «История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников».

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках проекта в 2004-2006 годах были изданы монографии Н.Костомарова «Богдан Хмельницкий» (2004 г.), «Южная Русь в конце XVI века» (2006 г.); очерки: «Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий» (2005 г.), «Гетман Иван Степанович Мазепа» (2005 г.); сборник документов «Страна казаков» (2004 г.), включающий в себя мемуары Гийома Боплана «Описание Украины», казацко-старшинскую летопись «Летопись Самовидца»; архивные документальные материалы о событиях 1648-1654 гг. в Украине; сборник картографических трудов Г.Боплана (около 1600-1673 гг.) об Украине: Генеральная (2004 г.) и Специальная карты (2005 г.) Украины; атлас карт Украины XVII столетия французского инженера Г.Боплана (2006 г.) и карта Киевского воеводства по Г.Боплану (2006 г.).

Как отметил на пресс-конференции руководитель представительства в Украине Российского центра международного научного и культурного сотрудничества Виктор БОГАЧ, такого рода издания в Украине выпущены впервые и представляют интерес для историков, преподавателей, студентов, политиков и журналистов. Комплекты книг переданы, в частности, Институту истории Украины НАН Украины, Институту этнополитики НАНУ, Национальному педагогическому университету им. М.Драгоманова, Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченко, Государственной исторической библиотеке Украины, Национальной парламентской библиотеке Украины, Национальной библиотеке им. В.Вернадского.

«Мы хотим в ходе реализации проекта, чтобы широкий круг людей знал правду, ознакомился с фактами, документами, о том, что было в украинско-российских отношениях», - сказал В.БОГАЧ.

Он отметил, что издательский проект стартовал в 2004 году в связи с 350-летием Переяславской Рады. Проект был поддержан представительством российского зарубежного центра в Украине и Посольством Российской Федерации в Украине.

Благодаря поддержке фонда первого Президента России Бориса Ельцина в Украине изданы сборники трудов Н.Костомарова «Русский мир» и «Преемники Богдана Хмельницкого», куда вошли две монографии ученого: «Гетманство Выговского» и «Гетманство Юрия Хмельницкого».

Как отметил президент Украинской академии русистики Александр АЛЕЙНИКОВ, издательский проект планирует расширять проект, в частности планирует опубликовать все монографии Н.Костомарова.