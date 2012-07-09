Выдающийся кинорежиссер назвал победу украинской ленты реанимацией кинематографа

Режиссер говорит, что эта ситуация парадоксальна. Потому что украинские фильмы, которые получают признание на международных кинофестивалях, на родине никому неизвестны.

"Есть международные фестивали, а тут мы незнакомы никому, неизвестны никому и нас это не касается. Но нас на самом деле это очень волнует, потому что мы не пытаемся вернуть потраченные на фильмы деньги и прерывается поток финансовый, без которого кино не работает", - отмечает Ильенко.

Напомним, отечественный фильм режиссера Евы Нейман "Дом с башенкой" выиграл главный приз конкурсной программы 47-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах - "От Востока к Западу".

В центре сюжета - трогательная история 8-летнего мальчика, который возвращался с мамой в родной город из эвакуации зимой 1944 года. На полпути домой мать мальчика заболевает тифом и вскоре умирает. Вынужденный преодолевать дорогу самостоятельно, он часто должен быть более мужественным, чем тысячи взрослых вокруг. Сквозная идея ленты - человеком можно и нужно оставаться всегда. Сценарий к фильму написан по одноименному автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна.