На Кубани с минуты на минуту ждут новых ливней

18:03, 08 июля 2012
Общество
2509

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье объявило очередное экстренное предупреждение из-за ожидаемых в регионе ливней и шквалистого усиления ветра.

"Пришло новое экстренное предупреждение. В ближайшие один-три часа синоптики ожидают ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду в юго-восточной части края", - приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Такая погода сохранится и в ночь на понедельник. Крымского района в перечне мест, где возможен разгул стихии, нет.

Возможны новые подтопления территорий, предупреждает МЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter