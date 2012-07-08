На Кубани с минуты на минуту ждут новых ливней

"Пришло новое экстренное предупреждение. В ближайшие один-три часа синоптики ожидают ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду в юго-восточной части края", - приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.



Такая погода сохранится и в ночь на понедельник. Крымского района в перечне мест, где возможен разгул стихии, нет.



Возможны новые подтопления территорий, предупреждает МЧС.