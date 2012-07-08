На Кубани с минуты на минуту ждут новых ливней
18:03, 08 июля 2012Общество
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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье объявило очередное экстренное предупреждение из-за ожидаемых в регионе ливней и шквалистого усиления ветра.
"Пришло новое экстренное предупреждение. В ближайшие один-три часа синоптики ожидают ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду в юго-восточной части края", - приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.
Такая погода сохранится и в ночь на понедельник. Крымского района в перечне мест, где возможен разгул стихии, нет.
Возможны новые подтопления территорий, предупреждает МЧС.
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