Губернатора беспокоит, что у протестующих нет туалета

Люди, которые находятся в палатках возле ОГА, протестуют против возможности вступления в силу проголосованного в парламенте закона о принципах государственной языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение распространила пресс-служба Черновицкой ОГА.

М.Папиев просит «обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия людям, которые находятся в несанкционированно установленных палатках после митинга 5 июля возле здания областной государственной администрации».

«По сообщению местной прессы, палатки принадлежат народному депутату Украины Геннадию Москалю, однако организаторы акции не обеспечили надлежащих условий для пребывания людей. Я обратился к секретарю городского совета с просьбой обеспечить участников акции протеста водой и биотуалетом», - сказал М.Папиев.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля возле Черновицкой ОГА активисты оппозиционных партий и объединенной оппозиции провели митинг в защиту украинского языка. После митинга областная организация ВО «Свобода» объявила бессрочную акцию протеста под стенами Черновицкой ОГА.

«Мы выставляем палатки, обеспечим круглосуточное дежурство. Протестный палаточный городок будет стоять перед окнами ОГА до тех пор, пока не будут удовлетворены наши требования: проведение внеочередной сессии Черновицкого областного совета, во время которой будет осуждено принятие Закона «О принципах государственной языковой политики», и ветирование Януковичем этого закона, а также проведение досрочных парламентских выборов и импичмент Президенту», - заявил председатель Черновицкой городской организации ВО «Свобода», депутат областного совета Назар Горук.

6 июля собрание депутатов Черновицкого облсовета решило внести в повестку дня следующей сессии вопрос о выражении недоверия председателю Черновицкой облгосадминистрации М.Папиеву и о прекращении полномочий председателя областного совета Михаила Гайничеру.

Рассмотреть эти вопросы оппозиция предлагает на следующей сессии, которая ориентировочно состоится 27 июля.