Поймали беглеца из Одесского СИЗО

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Управлении Государственной пенитенциарной службы в Одесской области.

По словам начальника управления Александра Адвеленко, «беглеца – жителя Ширяевского района Михаила Бобейко - искали трое суток, все управление не спало. Но нашли его, несмотря на то, что осужденный всячески заметал следы».

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Как сообщал УНИАН, 4 июля в 16.20 было обнаружено отсутствие одного из осужденных. При этом технические средства охраны и непосредственно часовые на вышках нарушений линии охраны не зафиксировали.

Беглец, 1991 года рождения, 30 мая судом был приговорен к 4 годам лишения свободы за кражу. Учитывая обстоятельства совершенного им преступлению, наличие социальных связей и отсутствие судимости в прошлом, осужденный после вступления приговора в законную силу был оставлен в отделении по хозяйственному обслуживанию Одесского СИЗО (осужденные отделения хозяйственного обслуживания содержатся отдельно от общей массы заключенных в СИЗО).

4 июля он был выведен в хозяйственную часть СИЗО для выполнения работ по благоустройству территории учреждения, откуда и совершил побег.