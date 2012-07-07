Шестеро пострадавших в ДТП на Черниговщине россиян - в тяжелом состоянии

Шестеро пострадавших в ДТП в Черниговской области россиян находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении здравоохранения Черниговского городского совета, заверив, что пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

"Пострадавшие находятся в областной больнице и в городской больнице №2, всем оказывается необходимая помощь, ситуация под контролем", - сказала заместитель начальника Управления Ольга Малец.

Большая часть пострадавших находятся в городской больнице №2, четыре человека – в нейрохирургическом и ортопедическом отделениях областной больницы. Состояние шести пострадавших медики называют тяжелым. В городской больнице №2 четверо пострадавших находятся в реанимации, в областной больнице – двое.

О.Малец также уточнила, что в ближайшее время в Чернигов должны прибыть столичные медики – нейрохирурги и хирурги, группа из 8 специалистов, направленная Министерством здравоохранения Украины.

В целом, в результате ДТП пассажиры российского автобуса получили различные травмы – черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника и грудной клетки, переломы ребер и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, вблизи Чернигова на автодороге между населенными пунктами Топчеевка-Красное перевернулся автобус "Scania", который двигался из населенного пункта Великие Луки Псковской области Российской Федерации в направлении г. Киева.

В автобусе были 2 водителя и 41 пассажир – паломники направлялись в Почаевскую лавру. В результате дорожно-транспортного происшествия 14 человек погибли, 29 человек получили травмы разной степени тяжести и находятся в больницах Чернигова. Предварительно причиной аварии в Черниговской области называют человеческий фактор – водитель уснул за рулем.

К ликвидации последствий аварии привлечены силы и личный состав ГАИ в Черниговской области, Территориального управления МЧС Украины в Черниговской области и 11 бригад скорой медицинской помощи (г. Чернигов).

Для расследования ДТП образована государственная комиссия.