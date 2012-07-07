В Полтавской области сгорело 22 гектара леса

6 июля около 15 часов в лесном массиве, который принадлежит ООО «Багачанское» Великобагачанского сельского совета Полтавской области, возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области. Огнем уничтожено лесной массив на площади 22 га, из них 7 га старых деревьев и 15 га молодых насаждений.

На место пожара выезжал заместитель председателя Полтавской ОГА - председатель областной комиссии ТЭБ и ЧС Борис Галушко. Также на пожаре работала оперативная группа ТУМНС Украины в Полтавской области во главе с начальником Территориального управления Романом Кириленко.

Из-за сильного задымления с 15 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. сотрудниками ГАИ было перекрыто движение машин на участке автодороги В.Багачка - Подол с 32 по 37 км.

В тушении пожара было задействовано 12 пожарных машин техники и 102 человека личного состава подразделений МЧС, а также 8 единиц техники и 40 работников лесного хозяйства, 8 единиц техники и 14 человек из предприятий района, 5 единиц техники и 12 человек личного состава УМВД, 1 автомобиль и 3 работника районной электростанции, работники скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидирован в 23:40.

Убытки и причина пожара устанавливаются.