Задержанных во время разгона акции в Черкассах отпустили

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, «во время осуществления государственными исполнителями своих полномочий по исполнению постановления суда, отдельные участники акции протеста препятствовали работе госисполнителей и работникам коммунальных служб - они не выполняли требования представителей правоохранительных органов. За совершение противоправных действий были задержаны три участника акции протеста, среди них – два депутата от Черкасского горсовета».

Они были доставлены в Сосновский райотдел милиции, где в отношении них были составлены административные протоколы согласно ст. 185 (неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции) КУоАП. После прохождения медицинского обследования все трое были отпущены. Сейчас административные материалы направлены в прокуратуру для дальнейшего направления в суд для принятия решения, говорится в сообщении милиции.

Как сообщал УНИАН, 6 июля, около 14.00 неизвестные лица в форме уборщиков коммунальных служб в сопровождении спецподразделения "Беркут" снесли палаточный городок на центральной площади Черкасс, установленный 4 июля Объединенной оппозицией в защиту украинского языка.

Активисты устроили пикетирование областного совета в знак протеста против решения снести палаточный городок защитников украинского языка. Около 16.00 бойцы спецподразделения «Беркут» избили участников этой акции, они разогнали людей, а также задержали организаторов: депутата городского совета Максима Булатецкого и председателя фракции «Батькивщина» в Черкасском городском совете Николая Булатецкого. По данным ВО "Свобода", "еще четыре участника акции получили телесные повреждения, в частности, перелом руки получил член общественной организации «Воля» Игорь Сычев, довольно много других протестующих получили кровоподтеки и ушибы". Во время разгона митинга милиция также задержала активиста УДАРа, руководителя черкасского районного штаба партии Ярослава Нищика. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко". Вместе с активистами других политических сил в сопровождении милиции он был доставлен в местный наркодиспансер на экспертизу.