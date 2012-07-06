Донецк ждет Януковича на юбилей
06:14, 06 июля 2012Общество
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6 июля Президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжествах по случаю 80-летия Донецкой области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
«В Парке славянской культуры и письменности при участии Президента Украины Виктора Януковича и руководителей области и города состоится торжественное празднование 80-летия Донецкой области», - говорится в сообщении.
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