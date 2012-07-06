Донецк ждет Януковича на юбилей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

«В Парке славянской культуры и письменности при участии Президента Украины Виктора Януковича и руководителей области и города состоится торжественное празднование 80-летия Донецкой области», - говорится в сообщении.