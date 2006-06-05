Восстановлено электроснабжение в пяти областях

Восстановлено электроснабжение 107 населенных пунктов в пяти областях Украины, которые были обесточены в ночь на 4 июня вследствие осложнения погодных условий (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты ЛЭП.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Ривненской области было обесточено 38 н.п., в Киевской - 37 н.п., в Житомирской - 14 н.п., в Хмельницкой - 12 н.п. и в Ивано-Франковской - 6 н.п.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов были привлечены бригады облэнерго. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляли оперативные группы Главных управлений МинЧС Украины в областях.