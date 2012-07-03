Приватбанк: ограничений на снятие наличных в банкоматах нет и не было

На самом деле оказалось, что никаких ограничений нет и не было.

Разъяснила данные нововведения пресс-служба ПриватБанка. "Прежде всего измененения вообще не затрагивали владельцев карт Приватбанка всех платежных систем и владельцев карт MasterCard любых эмитентов, а также владельцев любых карт не украинских банков. Не затронули изменения и наших зарубежных гостей."

В банкоматах ПриватБанка были введены изменения в процедуру снятия наличных по картам VISA других украинских банков, - говорит заместитель председателя правления крупнейшего украинского банка "ПриватБанк" Олег Гороховский. - Данные изменения были введены в связи с вводом новой политики межбанковской тарификации платежной системы Visa, которые платежная система, очевидно ввела под давлением крупных российских банков, не имеющих развитых банкоматных сетей, но активно работающих на украинском рынке пластиковых карт.

Суть изменений была в следующем: Для снятия в банкомате ПриватБанка суммы свыше 100 гривен клиентам с картами VISA других украинских банков необходимо было ввести пин-код дважды (при средней сумме снятия 200 грн).

Если же клиент хотел снять 500 гривен, то он вводил пин 5 раз. Поскольку данные изменения вызвали непонимание как среди СМИ так и клиентов, нами были проведены консультации с НБУ и процедура снятия наличных снова стала обычной для всех клиентов.

Особо хочу подчеркнуть, что политика тарификации платежной системы VISA операций по снятию наличных в банкоматах банков отличных от банка выпустившего карту, однозначно приведет к замедлению темпов роста банкоматной сети в стране и ухудшит сервис, предоставляемый банками клиентам-владельцам карт"