В Европарламенте не хотят упрощения визового режима с Украиной

"Еврокомиссия намеревается предложить решение о подписании и заключении соглашения об упрощении визового режима с Украиной. Сделать это было бы неправильным", - говорится в заявлении парламентария, поступившем в РИА Новости.

По сообщениям СМИ, украинская сторона рассчитывает, что договор будет подписан 23 июля в Люксембурге.

"На данный момент мы продолжаем испытывать серьезную обеспокоенность по поводу верховенства закона и случаев избирательного правосудия и политических преследований на Украине", - указал Брок.

По его словам, любое соглашение с действующими украинскими властями может стать для них поддерживающим в преддверии предстоящих на Украине выборов.

"Мы также с нетерпением ждем доклада посланцев Европейского парламента - господ Пата Кокса и Александра Квасьневского", - заявил Брок. Европарламент делегировал в качестве наблюдательной миссии на рассмотрение кассации по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко бывшего президента Польши Александра Квасьневского и экс-президента Европарламента Пата Кокса.