СБУ возбудила дело по факту фальсификации списков избирателей в Мариуполе

Служба безопасности Украины 26 сентября возбудила уголовное дело по факту фальсификации списков избирателей в Мариуполе Донецкой области служебными лицами исполкома городского совета и рабочей группы по составлении списков избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, во время проверки списков избирателей территориального округа №49 среди жителей Ордженикидзевского и Октябрьского районов было выявлено, что в списки включены 10 тысяч 149 граждан с одинаковыми паспортными данными и умерших граждан.

Как сказала М.ОСТАПЕНКО, также заканчивается проверка в других регионах Украины, где, по предварительным данным, были отдельные нарушения избирательного законодательства.