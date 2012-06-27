В Одессе сгорел уже пятый ресторан
13:00, 27 июня 2012Общество
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Сегодня в одесском курортном районе «Аркадия» сгорел дотла ресторан "Фанкони".
|Так выглядел ресторан до пожара
Сейчас эксперты МЧС и правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.
Как сообщал УНИАН, поздним вечером 15 июня в Одессе сгорел ресторан "Сказка", который стал четвертым одесским рестораном, сгоревшим с начала текущего года.
В январе в курортной Аркадии пожар уничтожил рестораны "Стронг Хаус" и "Ассоль", позже - ресторан украинской кухни "Первачок". Причем причиной пожара в ресторане "Ассоль", как установили специалисты МЧС, был поджог.
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