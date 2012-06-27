В Одессе сгорел уже пятый ресторан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в области, сообщение о возгорании поступило около 08.00. Пожар настолько быстро охватил здание, что три пожарных расчета, прибывших на место происшествия, не успели локализовать и потушить огонь, который бушевал на площади около 150 кв. метров.

Сейчас эксперты МЧС и правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

Как сообщал УНИАН, поздним вечером 15 июня в Одессе сгорел ресторан "Сказка", который стал четвертым одесским рестораном, сгоревшим с начала текущего года.

В январе в курортной Аркадии пожар уничтожил рестораны "Стронг Хаус" и "Ассоль", позже - ресторан украинской кухни "Первачок". Причем причиной пожара в ресторане "Ассоль", как установили специалисты МЧС, был поджог.