Заместителя мэра Красноармейска ударили трубой по голове в рабочем кабинете

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, во второй половине дня 26 июня в неприёмные часы в кабинет В.Капинус, которая курирует коммунальные вопросы, вошел неизвестный мужчина. Достав из сумки тяжелый предмет, напоминающий туб или кусок трубы, он, без объяснения причин, нанес удар по голове женщины, после чего попытался скрыться.

Заместитель городского головы смогла позвать на помощь, и сотрудникам исполкома удалось догнать мужчину в нескольких сотнях метров от здания горсовета. В это время подоспел вызванный наряд милиции, который задержал нападавшего.

Машиной «скорой помощи» заместитель городского головы была доставлена в Красноармейскую центральную районную больницу, где ей была оказана неотложная помощь. Пострадавшей проведено комплексное медицинское обследование.

Задержанный находится в Красноармейском горрайонном отделе милиции, его личность установлена. В настоящее время он дает показания. Милиция проводит расследование.