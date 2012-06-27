Заместителя мэра Красноармейска ударили трубой по голове в рабочем кабинете
09:31, 27 июня 2012Общество
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В г. Красноармейск Донецкой области совершено покушение на заместителя городского головы Валентину Капинус.
|Нападашего задержали
Заместитель городского головы смогла позвать на помощь, и сотрудникам исполкома удалось догнать мужчину в нескольких сотнях метров от здания горсовета. В это время подоспел вызванный наряд милиции, который задержал нападавшего.
Машиной «скорой помощи» заместитель городского головы была доставлена в Красноармейскую центральную районную больницу, где ей была оказана неотложная помощь. Пострадавшей проведено комплексное медицинское обследование.
Задержанный находится в Красноармейском горрайонном отделе милиции, его личность установлена. В настоящее время он дает показания. Милиция проводит расследование.
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