Руководителю водоканала в качестве взятки преподнесли квартиру
02:45, 27 июня 2012Общество
2265 0
В Крыму сотрудники СБУ и прокуратуры задержали руководителя предприятия водопроводного коммунального хозяйства Алушты, который подозревается в получении взятки квартирой стоимостью 40 тыс. долл.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Работник коммунальной сферы, по данным надзорного ведомства, получил ключи от квартиры в курортном городе за изменение тарифа на водоснабжение в недавно построенном частной структурой жилом доме.
Против руководителя предприятия, чья фамилия не разглашается, возбуждено уголовное дело, ему инкриминируют "получение взятки путем вымогательства" - часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter