Руководителю водоканала в качестве взятки преподнесли квартиру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Работник коммунальной сферы, по данным надзорного ведомства, получил ключи от квартиры в курортном городе за изменение тарифа на водоснабжение в недавно построенном частной структурой жилом доме.

Против руководителя предприятия, чья фамилия не разглашается, возбуждено уголовное дело, ему инкриминируют "получение взятки путем вымогательства" - часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.