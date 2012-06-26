Украина и Китай взаимно обменялись нацвалютами на 2,4 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении Народного банка Китая, которым располагает УНИАН.

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

НБК уже подписал подобные валютные соглашения своп с многими странами, в том числе и для увеличения уровня использования китайской валюты.

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан в комментарии УНИАН заявила, что хотя юань не является свободно-конвертируемой валютой, подписание свопа будет косвенно способствовать стабильности курса гривня/доллар.

«НБУ обменивает гривню на китайские юани. Таким образом, Нацбанк получает во временное, но длительное, пользование (как минимум, на три года) крупный объем иностранной валюты. В результате свопа НБУ пополнит свои золотовалютные запасы, которые начали сокращаться в мае из-за выплат по кредитам МВФ и, скорее всего, продолжили снижение в июне из-за интервенций в поддержку курса гривни и выплат по долгам правительства, - сказала Е.Белан. - Для Украины это удачная сделка, особенно в текущих условиях, когда из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках доступ к внешнему финансированию чрезвычайно затруднен».

Эксперт отмечает, что исторически большинство внешнеторговых контрактов Украины с Китаем заключались в долларах США. Но вполне вероятно, что после этой сделки часть внешнеторговых контрактов с Китаем будет переоформлена в юани, поскольку у импортеров будет возможность приобрести юани у НБУ. Таким образом, снизится спрос со стороны импортеров на доллар США, что позитивно скажется на долларовом сегменте валютного рынка.

При этом Е.Белан считает, что со своей стороны Китай заинтересован в расширении сферы обращения юаня. Поэтому в последние год-два активно заключает подобные сделки с центральными банками других стран.