Донецкие железнодорожники молчат о поножовщине и кивают на следствие

Об этом заявил сегодня корреспонденту УНИАН пресс-секретарь госпредприятия «Донецкая железная дорога» Владимир Селиванов.

На вопрос корреспондента УНИАН, были ли раньше какие-либо инциденты с задержанным, который занимал руководящую должность в железнодорожном депо, В.Селиванов прямо не дал ответа, сказав только: «Любая информация сейчас о сотрудниках, которые фигурируют в этом деле, будет косвенно влиять, мешать следствию… Чтобы не было никаких потом провокаций... И для тех людей, которые будут защищать пострадавших, а также задержанного».

Пресс-секретарь не дал также конкретного ответа на вопрос, уволен ли сейчас с занимаемой должности задержанный. «Сейчас идет следствие, о каких результатах можно говорить?», - сказал он.

В.Селиванов лишь подтвердил корреспонденту УНИАН, что на предприятии формально все остается пока так, как было. «Да, конечно (остается все по-прежнему)», - ответил он.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, в ночь с 22 на 23 июня на Донецкой железной дороге произошла драка между тремя работниками депо, в результате которой двое из них получили ножевые ранения.

На месте происшествия милиционеры установили подозреваемого в совершении этого преступления. Как выяснилось, им является 60-летний работник ГП Донецкая железная дорога. Из показаний задержанного, он нанес потерпевшим ножевые ранения во время внезапно возникшей ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован и сейчас проводится расследование. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации Донецкой областной железнодорожной больницы.

В пресс-службе Донецкой железной дороги сообщили, что причины возникновения конфликта между сотрудниками выясняет следствие, однако нет оснований считать, что конфликт был связан с деятельностью по обеспечению пассажирских железнодорожных перевозок.

Между тем некоторые СМИ сообщали, что драка якобы возникла после поломки поезда «Hyundai» между начальником пассажироперевозок на Донецкой железной дороге, его первым заместителем и начальником железнодорожного депо.