В аэропорту Борисполь поймали за руку 4 багажных воров

Задержана группа лиц, которые на протяжении длительного времени организовывали и совершали кражи багажа пассажиров, которые прилетали и улетали из Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, по их данным, работники линейного отдела в аэропорту «Борисполь» ГУ МВД Украины в Киевской области задержали 3 грузчиков государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» и работника Департамента внутренней безопасности этого предприятия.

Как установлено на данное время, указанные лица длительное время совершали кражи имущества пассажиров.

Несмотря на то, что в обязанности работника внутренней безопасности входило именно предупреждение доступа к имуществу пассажиров, он непосредственно сопровождал воров с целью прикрытия их преступлений. В дальнейшем, пользуясь предоставленными ему возможностями, обеспечивал перемещения похищенного через контрольные пункты и дальнейшую реализацию.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании им меры пресечения, проинформировали в прокуратуре.