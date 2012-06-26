Горсовет просит Януковича остановить коррупцию в судах

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Краснолучского горсовета Елена Воробьева, обращение депутаты приняли на сессии.

В тексте обращения, текстом которого располагает УНИАН, говорится о том, что городская власть и жители города возмущены приговором суда.

«Накануне важнейшего государственного праздника - Дня Конституции Украины - приговор суда в отношении убийцы - как бомба, подорвавшая веру народа в устои государственности, в верховенство закона. Мы не чувствуем себя защищенными от жестокости и насилия в своей стране, мы не верим в справедливую судебную систему, которая является одним из оплотов государственной власти. Зато убийцы и насильники чувствуют вседозволенность и возможность избежать справедливого наказания», - говорится в обращении.

По мнению депутатов, все дело - в коррупции в судах, которые принимают такие мягкие приговоры в отношении убийц.

«Мы обращаемся к Вам, Виктор Федорович, как к гаранту конституционных прав и свобод жителей Украины. В Ваших силах - остановить беспредел судебной власти и положить конец коррупции в судах. Восторжествует ли она и будет ли главенство Закона в Государстве Украина - зависит от Вас», - говорится в тексте обращения.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Ровеньковский городской суд осудил бывшего милиционера на 1 год и 3 месяца лишения свободы за убийство жены, которая также являлась сотрудником милиции. Экспертиза признала, что подсудимый находился в состоянии аффекта, когда совершал убийство, что и стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд признал действия мужчины по отношению к собственному ребенку, которого он оставил на проезжей части после совершения убийства жены, как угрожавшие жизни и здоровья ребенка.

Прокуратура Луганской области заявила о том, что намерена опротестовать такое решение суда.

По данным СМИ, большую часть срока подсудимый уже отбыл в СИЗО во время досудебного следствия и судебного процесса. На свободу он может выйти уже через несколько месяцев.