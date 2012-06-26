Налоговую и таможню можно объединить, но никто не знает, что выйдет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Я думаю, мы можем в перспективе рассматривать вопрос объединения налоговой и таможенной служб, но это может быть через достаточно длительное время, через 5 лет, может, еще позже», - сказал он.

По словам И.Калетника, для этого необходимо изучать возможные риски.

«Сегодня никто не может сказать, какая формула лучше. Если бы была одна испытанная система, то, по-видимому, все бы к ней шли», - заметил И.Калетник.

Он напомнил, что на сегодняшний день таможенное и налоговое ведомства уже объединили информационные базы с целью сотрудничества. В дальнейшем планируется сотрудничество таможенников с налоговой милицией в разоблачении нарушений налогового законодательства.