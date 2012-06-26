Пограничники нашли 4 тысячи дисков порно
01:24, 26 июня 2012Общество
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В ночь на 25 июня в международном автомобильном пункте пропуска „Рава-Русская” был задержан гражданин Польши при попытке вывоза из Украины 4-х тысяч дисков с порнографической продукцией.
Об этом сообщила УНИАН начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.
По ее словам, в автомобиле „Фиат” были обнаружены картонные коробки с дисками. Диски с порнопродукцией переданы в Жовковский райотдел милиции Львовской области.
Происхождение порнографической продукции будет устанавливаться.
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