Пограничники нашли 4 тысячи дисков порно

Об этом сообщила УНИАН начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

По ее словам, в автомобиле „Фиат” были обнаружены картонные коробки с дисками. Диски с порнопродукцией переданы в Жовковский райотдел милиции Львовской области.

Происхождение порнографической продукции будет устанавливаться.