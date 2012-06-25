Прокурор обжаловал мягкий приговор милиционеру
Государственный обвинитель по делу бывшего милиционера, который в городе Красный Луч Луганской области жестоко убил свою жену, подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины, прокурор просит Апелляционный суд Луганской области отменить приговор Ровеньковского городского суда, а дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в другом составе суда.
19 июня бывший капитан милиции, который в июле прошлого года жестоко убил свою жену, вывез однолетнего ребенка за пределы области и оставил на обочине дороги, был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.
«Прокурор не соглашается с таким мягким приговором, ведь он является односторонним и незаконным», - сказано в сообщении.
«Считаю, что данный приговор подлежит отмене в связи с односторонностью и неполнотой судебного следствия, а также несоответствием вывода суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, что повлияло на решение вопроса относительно невиновности оправданного, на правильность применения криминального закона, и как следствие – на определение меры наказания», - сказано в апелляции старшего прокурора А.Касьяненко.
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Как сообщал УНИАН, 19 июня Ровеньковский городской суд приговорил бывшего милиционера к 1 году и 3 месяцам лишения свободы за убийство жены, которая также была работником милиции. Экспертиза признала, что подсудимый находился в состоянии аффекта, когда совершал убийство, что и стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Суд признал действия мужчины в отношении собственного ребенка, которого он оставил на проезжей части после совершения убийства жены, как грозящие жизни и здоровью ребенка.
По данным СМИ, большую часть срока подсудимый уже отбыл в СИЗО во время досудебного следствия и судебного процесса. На свободу он может выйти уже через несколько месяцев.