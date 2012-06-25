Прокурор обжаловал мягкий приговор милиционеру

Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины, прокурор просит Апелляционный суд Луганской области отменить приговор Ровеньковского городского суда, а дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в другом составе суда.

19 июня бывший капитан милиции, который в июле прошлого года жестоко убил свою жену, вывез однолетнего ребенка за пределы области и оставил на обочине дороги, был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.

«Прокурор не соглашается с таким мягким приговором, ведь он является односторонним и незаконным», - сказано в сообщении.

«Считаю, что данный приговор подлежит отмене в связи с односторонностью и неполнотой судебного следствия, а также несоответствием вывода суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, что повлияло на решение вопроса относительно невиновности оправданного, на правильность применения криминального закона, и как следствие – на определение меры наказания», - сказано в апелляции старшего прокурора А.Касьяненко.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Ровеньковский городской суд приговорил бывшего милиционера к 1 году и 3 месяцам лишения свободы за убийство жены, которая также была работником милиции. Экспертиза признала, что подсудимый находился в состоянии аффекта, когда совершал убийство, что и стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд признал действия мужчины в отношении собственного ребенка, которого он оставил на проезжей части после совершения убийства жены, как грозящие жизни и здоровью ребенка.

По данным СМИ, большую часть срока подсудимый уже отбыл в СИЗО во время досудебного следствия и судебного процесса. На свободу он может выйти уже через несколько месяцев.