У Ахметова опровергают слухи о переговорах с Hyundai

Так УНИАН в группе СКМ прокомментировали информацию о переговорах с корейской корпорацией Hyundai о производстве электропоездов на базе входящего в группу СКМ ПАО «Дружковский машиностроительный завод».

«Что касается соглашений с компанией Hyundai, то в настоящий момент никаких переговоров с ней не проводится», - сообщили в СКМ.

По информации пресс-службы группы, в настоящее время на Дружсковском машиностроительном заводе (входит в НПК «Горные машины») «реализуются масштабные проекты по концентрации производства, модернизации технического фонда и социально-бытовой инфраструктуры».

Напомним, ранее Дружковский горсовет со ссылкой на мэра города Валерия Гнатенко, сообщил, что СКМ ведет переговоры о строительстве завода по производству скоростных поездов Hyundai на территории Дружковского машиностроительного завода.

Справка УНИАН. ПАО «Дружковский машиностроительный завод» в числе других предприятий входит в научно-производственную компанию «Горные машины», которая является крупнейшей компанией в Украине по производству горно-шахтного оборудования.

Дружковский машзавод в свою очередь – это крупнейший в СНГ производитель горно-шахтного оборудования, а по отдельным его видам (механизированные крепи, шахтные и горнорудные вагонетки) является монополистом в Восточной Европе.

СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») — крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.