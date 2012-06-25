Калетник: Украина не готова к открытию магазинов Duty-free

«На сегодняшний день мы еще не готовы к такому уровню, чтобы открывать внутри нашего государства Duty-free с целью сделать невозможными соответствующие нарушения», - отметил он, комментируя инициативу создания магазинов Duty-free на территории Украины.

В то же время И.Калетник заметил, что за рубежом магазины Duty-free действуют на территориях стран. «Есть соответствующая практика открытия Duty-free внутри той или другой страны, и в Европе такие примеры есть», - сказал он.